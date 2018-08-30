Детали убийства рыбака, найденного в колодце: перед смертью мужчина получил 14 переломов (ВИДЕО)

Стало известно, что рыбак из Кишинева, найденный мертвым в колодце в Каушанском районе после пяти дней поисков, перед смертью был зверски избит.

Такие выводы сделал судмедэксперт после тщательного исследования тела погибшего, передаёт canal3.md. В заключении специалиста указано, что в результате побоев мужчина получил перелом позвоночника. В общей сложности на его теле насчитывается 14 переломов костей. Примечательно, что травмы он получил при жизни. Стали ли они причиной смерти – предстоит установить комиссии судмедэкспертов.

Напомним, что 28 августа 33-летний житель Кишинёва был объявлен в розыск как без вести пропавший. Незадолго до этого он приехал в родное село Кошкалия Каушанского района, чтобы повидать родителей. После встречи с друзьями, которая состоялась в местном баре, он отправился на велосипеде на рыбалку. С тех пор его никто не видел. Спустя 5 дней поисков его бездыханное тело было найдено в высохшем колодце, который служил местным жителям могильником для животных.