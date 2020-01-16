Детали трагедии в Бричанах: преступник хотел убить и брата жертвы

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Вчера правоохранители по горячим следам задержали мужчину, который до смерти избил приятеля, а труп оставил в поле. Трагедия произошла близ села Белявинцы Бричанского района.

По данным полиции, преступник распивал алкогольные напитки вместе с убитым и его братом. После расправы с одним из приятелей он также пытался убить и второго, пишет deschide.md.

По словам сотрудника пресс-службы ГИП Марианы Бециву, тело 51-летнего мужчины обнаружила в поле проходившая мимо женщина, которая вызвала полицию. После осмотра на теле жертвы были обнаружены многочисленные раны.

Как удалось установить, трое мужчин распивали алкогольные напитки в доме у подозреваемого, а вскоре тот предложил одному из гостей сходить за добавкой. Когда они шли мимо поля, мужчина достал самодельный острый предмет и нанёс 51-летней жертве множественные удары по разным частям тела, пишет источник.

После этого агрессор вернулся в дом, где оставался брат жертвы, и также предложил ему сходить за алкоголем. На окраине села подозреваемый тем же предметом несколько раз ударил 47-летнего мужчину и покинул место происшествия.

Через некоторое время пострадавший пришёл в себя и отправился домой. По данным полиции, его здоровью в настоящее время ничего не угрожает.

Преступник был задержан на 72 часа. На его имя было возбуждено уголовное дело.