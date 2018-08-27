Детали страшной аварии у аэропорта: сразу после ДТП подросток позвонил своему родственнику (ВИДЕО)

15-летний мальчик, который скончался в результате страшной автокатастрофы, перед смертью позвонил своему двоюродному брату и сказал, что они попали в ДТП.

Напомним, что трагедия произошла вчера поздним вечером на перекрёстке улиц Мунчешть и Бэчой Ной, в результате которой скончался 15-летний подросток, а два водителя получили травмы. Юноша находился в машине марки Mazda вместе с отцом, когда они столкнулись с другим автомобилем марки BMW, управляемым 28-летним мужчиной.

Как сообщил офицер уголовного розыска Влад Акчиу, по утверждениям очевидцев, автомобиль марки Mazda двигался со стороны аэропорта и на перекрёстке свернул влево, в сторону пригорода Бэчой. А BMW направлялся со стороны “Ворот города” в аэропорт, передаёт protv.md.

В машине Mazda находился 43-летний мужчина и его 15-летний сын. В результате столкновения 15-летний подросток скончался на месте. По словам свидетелей, они возвращались с экскурсии. Мать подростка вместе с другими двумя детьми находилась в нескольких километрах в автомобиле друзей семьи. Известно, что незадолго до смерти несовершеннолетний позвонил своему двоюродному брату, после чего скончался. По словам родственника, мальчик позвонил ему и сказал, что они попали в аварию.

– Мы все вместе ехали из Замка Мими. Супруг вместе с мальчиком поехал впереди. Теоретически вся семья должна была находиться в этом автомобиле, но я в последний момент предложила поехать на нашей машине. Когда мы добрались до места, мальчик лежал на земле, – рассказала приятельница семьи.

Стоит отметить, что оба водителя были выписаны из больницы уже сегодня. Органы правопорядка расследуют это дело. Водителю, который будет признан виновным, грозит до 7 лет тюремного заключения.