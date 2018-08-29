Детали смерти пропавшего в Кошкалии: мужчина скончался от удара по голове (ВИДЕО)

Его бездыханное тело было найдено спустя 5 дней поисков. Труп находился в высохшем колодце, который служил местным жителям могильником для животных.

Ранее мы сообщали, что 33-летний житель Кишинёва приехал повидаться с родителями в село Кошкалия Каушанского района. 23 августа он отправился с друзьями в местный бар, а спустя пару часов вернулся домой, взял рыболовные снасти, сел на велосипед и поехал на рыбалку. С того дня мужчина пропал, родители обратились в полицию, после чего был объявлен розыск.

В результате долгих поисков, которые организовали родственники и близкие, труп пропавшего обнаружили в пустом колодце в одном из лесопосадок недалеко от родного села, передаёт prime.md. В яме были обнаружены личные вещи погибшего и его велосипед. Известно, что смерть мужчины наступила от удара по голове, перед смертью его избили.

– Я пошёл по его следам, заглянул в эту яму и обнаружил его. Сразу опознал его по одежде и велосипеду. Я думаю, его кто-то избил и сбросил сюда, – рассказал брат погибшего.

Родственники погибшего утверждают, что он был неконфликтным, и они представить не могут, кто мог так жестоко расправиться с их близким человеком.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. Уже известно, что мужчину перед смертью избили. Виновному в совершении преступления грозит до 15 лет лишения свободы.