Детали смертельной аварии в Унгенах: пьяный водитель хотел сбежать от полиции (ВИДЕО)

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Водитель, спровоцировавший ДТП в ночь на воскресенье в селе Тодирешть Унгенского района, в результате которого скончались две девушки, задержан на 72 часа. По словам одного из пассажиров, он пытался сбежать от полиции.

Всего в машине находилось 5 человек: трое мужчин, один из которых водитель, и две девушки. Обе пассажирки скончались от полученных травм. По данным врачей, водитель и ещё один пассажир, пострадавшие в аварии, были уже выписаны, их жизни ничего не угрожает. Третий мужчина, который получил лёгкие травмы, ещё находится в больнице, передаёт publika.md.

– Служба неотложной медицинской помощи доставила троих пациентов в возрасте от 23 до 27 лет, все они получили политравмы в результате ДТП. Одного из них госпитализировали в хирургическое отделение, – сообщила вице-директор районной больницы Унген.

Один из выживших пассажиров, 27-летний мужчина, рассказал, что той ночью вся компания была на дискотеке. По дороге домой они остановились у АЗС, чтобы попить кофе. Один из пассажиров предложил водителю, чтобы за руль сел другой человек, так как он находился в нетрезвом состоянии, но владелец автомобиля отказался.

По словам пострадавшего, водитель сразу выскочил из машины и пытался убежать, когда услышал подъезжающую машину полицейских. Пассажир утверждает, что водитель ехал на высокой скорости, около 140 км/ч. Сам он оказался в его машине случайно – подсел вместе с приятелями, которые знали водителя.

Напомним, что страшная авария произошла в ночь на воскресенье вблизи села Тодирешть Унгенского района. Машина врезалась в электрический столб. В результате удара две девушки, пассажирки автомобиля 18 и 19 лет, скончались.