Детали смертельной аварии в Штефан Водэ: пострадавший ребенок в тяжелом состоянии доставлен в Кишинев

4-летний малыш, единственный выживший пассажир вовлеченной в ДТП машины Peugeot, был доставлен в столицу посредством службы Aviasan. Он находится в тяжелом состоянии.

Как рассказал глава Генинспектората полиции Александру Пынзарь, по предварительной информации, авария произошла из-за того, что автобус врезался сзади в трактор. От удара трактор выбросило на встречную полосу, где он врезался в Peugeot.

Пынзарь отметил, что проводится расследование, результаты которого будут озвучены позже.

Напомним, трагическая авария с участием трех транспортных средств произошла минувшей ночью на трассе R-30 между селом Попяска и городом Штефан Водэ.