Детали смертельного ДТП в Хынчештах: неисправное авто привело к гибели водителя

Детали смертельного ДТП в Хынчештах: неисправное авто привело к гибели водителя

В результате жуткой аварии в селе Фундул Галбеней 26-летний мужчина погиб и два человека получили травмы. По данным полиции, инцидент произошёл сегодня днём на трассе R3 Хынчешты-Кишинёв.

Водитель грузовика из-за технической неполадки, которая возникла во время движения, потерял контроль над управлением и столкнулся с Peugeot под управлением 38-летней женщины. В легковом авто также находились два пассажира, в том числе несовершеннолетний, пишет jurnal.md.

Пассажиров Peugeot доставили в больницу Хынчешт с лёгкими травмами. Водитель грузовика скончался на месте.

Полиция проводит расследование трагического случая.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md