Детали смертельного ДТП в Хынчештах: неисправное авто привело к гибели водителя

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В результате жуткой аварии в селе Фундул Галбеней 26-летний мужчина погиб и два человека получили травмы. По данным полиции, инцидент произошёл сегодня днём на трассе R3 Хынчешты-Кишинёв.

Водитель грузовика из-за технической неполадки, которая возникла во время движения, потерял контроль над управлением и столкнулся с Peugeot под управлением 38-летней женщины. В легковом авто также находились два пассажира, в том числе несовершеннолетний, пишет jurnal.md.

Пассажиров Peugeot доставили в больницу Хынчешт с лёгкими травмами. Водитель грузовика скончался на месте.

Полиция проводит расследование трагического случая.