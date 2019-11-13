Детали пожара в Унгенах: огонь уничтожил 100 га сухой травы (ФОТО, ВИДЕО)

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Этой ночью пожарные из района Унгень участвовали в ликвидации возгорания сухой растительности. Согласно оперативным данным ГИЧС, пожар произошёл в районе Блындешть.

На место происшествия прибыли три пожарные команды, которые тушили несколько гектаров сухой стерни на кукурузном поле. Спасателям удалось оперативно определить очаги возгорания, что позволило избежать распространения пожара на близлежащую лесную полосу.

Огонь успел уничтожить 100 га сухой растительности. Обстоятельства и причина пожара выясняются.