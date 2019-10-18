Детали обысков в агентстве недвижимости: махинации привели к ущербу физлицам и государству

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Сегодня, 18 октября, правоохранители провели 13 обысков в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении ответственных лиц агентства недвижимости в Кишинёве. Прокуроры и следователи обыскали дома и автомобили членов преступной группировки, подозреваемых в злоупотреблении служебным положением и уклонении от уплаты налогов.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры РМ, в результате операции были изъяты денежные средства, документы, телефоны, записи и электронные носители информации. В эти минуты обыски ещё проводятся. Уголовное преследование было возбуждено прокурорами 15 октября текущего года на основании расследований, информации, появившейся в СМИ, а также сообщений, поступивших от нынешних и бывших сотрудников компании, и на основании жалоб, поданных лицами, которые поддерживали коммерческие отношения с агентством недвижимости.

Согласно материалам дела, в период с 2018 по 2019 годы преступная группировка организовала незаконную схему, через которую был нанесён ущерб не только физическим лицам, но и государственному бюджету. Так, ответственные представители компании выплачивали заработную плату сотрудникам в конвертах, не указывали в бухгалтерских отчётах все переводы, совершённые в сфере недвижимости, а также использовали денежные средства, полученные от физлиц в качестве задатка в непредусмотренных в контрактах целях. Все эти незаконные действия привели к ощутимому ущербу физическим лицам и госбюджету.

Правоохранители продолжают расследовать это дело.