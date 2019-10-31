Детали обысков по делу о незаконном обороте наркотиков: лидером ОПГ оказался 23-летний израильтянин

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В результате обысков, проведённых сегодня утром в рамках дела о незаконном обороте наркотиков, были задержаны восемь человек. Пятеро подозреваемых помещены под предварительный арест.

По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, речь идёт о преступной группировке, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков в особо крупных размерах. Членами ОПГ были как граждане Молдовы, так и граждане Израиля, которые учатся в двух университетах нашей страны. Преступная группировка была создана ещё в 2013 году, её деятельность документировалась с июня текущего года. Лидером банды оказался 23-летний гражданин Израиля.

Наркотики, которые вводили в оборот члены группировки, производились в Молдове. Правоохранители «накрыли» две подпольные лаборатории в Кишинёве и Кагуле. Одним из «производителей» наркотиков оказался человек из академической среды. Он продавал студентам-иностранцам наркотики по цене 130 леев за один грамм. Затем «перекупщики» продавали запрещённые вещества возле университетов или даже в самих учебных заведениях по цене от 250 до 300 леев за грамм.

Иностранным студентам, вовлечённым в схему, от 21 до 24 лет. Прокуратура намерена обратиться в Бюро по миграции и беженцам с просьбой о том, чтобы некоторые из них были объявлены нежелательными лицами в Республике Молдова.

Всего правоохранителями было проведено 34 обыска. Операция продолжается.