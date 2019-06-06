Детали о ребёнке, упавшем с 3 этажа дома на Чеканах: мальчик залез на подоконник и облокотился на москитную сетку

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К счастью, 6-летний ребёнок, который упал вчера с третьего этажа жилого дома на улице Михаила Садовяну в столичном секторе Чеканы, отделался несколькими царапинами. Несовершеннолетний страдает аутизмом, а в момент инцидента находился дома с бабушкой.

По данным пресс-секретаря столичной полиции Светланы Скрипник, инцидент произошёл вчера, 5 июля, около 18.00. Малыш находился дома с бабушкой. Он залез на подоконник в кухне, облокотился на москитную сетку и упал, передаёт protv.md.

Ребёнка в срочном порядке доставили в больницу. По словам врачей, пациент отделался несколькими царапинами. Несовершеннолетний будет находиться под присмотром медиков несколько дней.

По данным полиции, родители несовершеннолетнего будут привлечены к административной ответственности.