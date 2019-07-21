Детали о пропавшем самолете: его до сих пор не нашли

0

Сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций совместно с полицией продолжают поиски пропавшего в пятнице между Теленештами и Оргеевом самолета. По словам пресс-секретаря ГИЧС Лилианы Пушкашу, в операции задействованы многие люди, а также дроны и другое оборудование, однако до сих пор ничего найдено не было.

Напомним, что небольшой самолет пропал с радаров 19 июля в района села Кукурузень Оргеевского района. Известно, что самолет взлетел в Украине и что он не зарегистрирован в РМ, пишет deschide.md.