Детали двойного убийства в Теленештах: в день трагедии в доме погибших произошла пьяная ссора (ВИДЕО)

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Примечательно, что в селе Добруджа Теленештского района, где произошло убийство, проживало всего 6 человек, а после смерти возлюбленных число жителей села сократилось до 4.

Напомним, что вчера в одном из немногочисленных жилых домов в Добрудже были найдены тела двух сожителей – 40-летней женщины и 43-летнего мужчины. Известно, что трупы пролежали в доме не менее 3-х дней. Бездыханные тела были найдены соседом, который вызвал полицию и примара села. Согласно предварительным выводам правоохранителей, сожителей убил один из односельчан, которого удалось сразу задержать.

– В воскресенье веером они употребляли спиртные напитки со своим соседом и мужчиной из Негурень, а после нескольких рюмок они подрались, в результате чего сожители скончались на месте. Они жили тут, работали вместе, помогали друг другу. Думаю, что они что-то не поделили, – рассказал примар.

Стоит отметить, что в Добрудже проживало 6 человек, а сейчас осталось всего четверо. Так как родственники погибших находятся за границей, по словам примара, он лично будет заниматься похоронами погибших. Односельчанин сожителей сообщил, что он не видел их около недели. Раньше они часто ругались со своими собутыльниками, которые приезжали из соседних сёл.

Подозреваемый был задержан, он признал свою вину. Ему грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.