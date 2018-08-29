Детали аварии на улице Петрикань: пьяный водитель не был в состоянии и слова сказать (ВИДЕО)

Три человека, среди которых грудной ребёнок, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, полученными в результате аварии, спровоцированной нетрезвым водителем.

Ранее мы сообщали, что серьёзное ДТП произошло этим утром на улице Петрикань в Кишинёве. Водитель автомобиля марки Toyota проявил неадекватное вождение: превысил скорость и ехал по встречной полосе. Увидев это, сотрудники патрульной полиции пытались остановить лихача, но тот лишь ускорил движение. В результате этого нетрезвый водитель Toyota спровоцировал ДТП. Известно, что он врезался в два автомобиля – Toyota Prius и BMW, которые стояли на светофоре.

– Я стоял на светофоре, а автомобиль Toyota врезался в меня сзади. У него была высокая скорость. Мы испугались, – сказал водитель BMW.

От сильного удара машину марки Toyota Prius, которая тоже стояла у светофора, рикошетом отбросило в столб на обочину дороги. Три человека – две женщины 23 и 58 лет, а также грудной ребёнок, которые находились в машине, были госпитализированы, передаёт protv.md.

Виновный в аварии, 28-летний житель столицы, в момент задержания не мог вымолвить и слова. Тест на алкоголь выявил, что содержание спирта в его организме превышает допустимую норму в 5 раз.