Деталь троллейбусной штанги упала и повредила автомобиль: начальник Управления электротранспорта прокомментировал ситуацию

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Деталь троллейбусной штанги упал на машину. Судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях, автомобиль получил техническое повреждение. Начальник Управления электротранспорта Кишинёва прокомментировал ситуацию.

Инцидент произошёл вчера, 28 мая, на улице Измаил в центре столицы. По словам автора публикации, от машины до троллейбуса было около 50 метров. Автомобиль в этот момент пересекал тротуар, заезжая на парковку, передаёт tv8.md.

– Слава Богу, по счастливой случайности никому из множественных пешеходов в голову не прилетела сия запчасть. На фото не видно, но она немаленькая, примерно 20 на 25 см, – рассказал владелец авто.

По словам начальника Управления электротранспорта Кишинёва Дорина Чёрный, часть троллейбусов устарели, поэтому такие ситуация имеют место. Но это всё предусмотрено, поэтому страховая компания вернёт ущерб, нанесённый хозяину автомобиля.

– Контактная сеть троллейбусов не самая новая. Они эксплуатируются более 40 лет. Сотрудники Управления электротранспорта вручную устраняют все появившиеся дефекты, – сказал Дорин Чёрный.

Стоит отметить, что с начала текущего года это второй инцидент, в результате которого троллейбус повредил автомобиль.