Десятки жителей столицы останутся в пятницу без света

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Поставщик сообщает, что в пятницу, 17 апреля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Мунчешть 350, 350A – с 09:20 до 17:00;

Сектор Центр:

ул. Колумна 90 – с 09:30 до 17:30.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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