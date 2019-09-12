Десятки жителей столицы и Гидигича временно останутся без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуг.

Так, в связи с выполнением работ по подключению нового водопровода предприятие «Apă-Canal Chişinău» вынуждено прервать подачу питьевой воды в пятницу, 13 сентября. Вода в кранах будет отсутствовать с 09.00 до 16.00 по следующим адресам:

ул. Чиркулуй;

пер. Чиркулуй;

ул. Петрэрией;

ул. Корнешть;

бул. Ренаштерий, 8-12, 33;

ул. А. Дога, 19/1, 21, 24/1.

Кроме этого, в связи с проведением работ по очистке и дезинфекции водонапорных башен поставщик услуги вынужден прервать подачу питьевой воды в пятницу, 13 сентября, с 09.00 до 17.00 в селе Гидигич по следующим улицам: В. Микле, Г. Уреке, Колумна, Радиакулуй, М. Витязул, Р. Казакулуй, Вэличика Омулуй, Мирча чел Бэтрын, А. Матеевич, Пэчий, В. Костин, Нукарилор, Миорица, Алба-Юлия, Л. Деляну.

Предприятие приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.