Десятки жителей столицы и Гидигича останутся без воды в пятницу

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Потребители, проживающие на столичной улице Соколень, 21/1, 23, останутся без воды 1 ноября. Отключения запланированы с 09:00 до 17:00.

В этот же промежуток времени будет приостановлено водоснабжение и на улицах Попоарелор, Кымпией, Штефан Няга и Дойна в селе Гидигич, передаёт ipn.md. По завершении работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами.

Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номеру 022-25-66-66 или 022-85-77-77.