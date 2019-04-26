Десятки жителей Рышкановки останутся в пятницу без света

Десятки жителей Рышкановки останутся в пятницу без света

Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 26 апреля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы сектора Рышкановка, проживающие по адресу: ул. Соколень, 15, 17. Перерывы в поставках электроэнергии ожидаются в период с 09:00 до 13:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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