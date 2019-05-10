Десятки жителей Рышкановки останутся в пятницу без света

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Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 10 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы сектора Рышкановка, проживающие по адресу: ул. Мачилор, 3,5. Перерывы в поставках электроэнергии ожидаются частично в период с 10:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.