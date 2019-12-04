Десятки жителей Рышкановки останутся сегодня без электричества

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Red Union Fenosa сообщает, что в среду, 4 декабря, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов в секторе Рышкановка, расположенных по следующим адресам:

ул. Т. Владимиреску 6 – с 09:00 до 17:00;

ул. Чеукарь 5/8 – с 10:00 до 14:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.