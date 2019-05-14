Десятки жителей на Буюканах и Чеканах останутся во вторник без света

Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 14 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.
Обесточенными окажутся жильцы, проживающие по следующим адресам:
Сектор Буюканы:
ул. Крянгэ 3/2, 4. Перерывы в поставках электроэнергии ожидаются в период с 09:00 до 17:00.
Сектор Чеканы:
ул. Отоваска 27A, Узинелор 19, 19A. Перерывы ожидаются в период с 09:00 до 17:00.
Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.
За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.
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