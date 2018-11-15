Десятки возмущенных незаконным строительством кишиневцев пришли на заседание МСК

Несколько десятков кишиневцев пришли сегодня на заседание Муниципального совета Кишинева. Возмущенные граждане потребовали остановить незаконное строительство во дворах их домов.

В частности, по словам жительницы дома по адресу Николая Димо, 7/3, Татьяны Меделян, от действий застройщика, незаконно начавшего работы несколько дней назад, когда был установлен забор и спилены десятки деревьев, страдают не только жильцы, но и воспитанники расположенных поблизости двух детских садов. В обеденное время дети не могли спать из-за шума.

– Кроме этого, при вырубке деревьев были сломаны крыши гаражей. На установленном заборе нет информационного панно, люди не знают, что будет на этом участке, какие работы будут проводиться, застройщиком не предпринимаются меры безопасности. Все пути во дворе перекрыты строительной техникой и, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, специализированные машины не смогут проехать, – сказала она.

На заседание пришли и жильцы дома по адресу Пьяца Унирий, 1, во дворе которого также начато незаконное строительство.

– Сколько денег нужно вице-примару Нистору Грозаву, чтобы это всё прекратилось? Давайте мы соберем ему деньги, чтобы хватило ему и его семье, и больше подобных случаев со строительством во дворах не было, – сказали они.

Жители вышеуказанных домов намерены отстаивать свои дворы от незаконного строительства и требуют от муниципальных властей вмешаться в происходящее и положить конец строительному беспределу.