Десятки возгораний сухой растительности потушено пожарными за сутки (ФОТО, ВИДЕО)

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За прошедшие 24 часа сотрудники ГИЧС потушили 71 возгорание сухой растительности. Наиболее масштабные пожары произошли в населённых пунктах районов Унгены, Теленешты, Калараш, Кагул, Леова, а также в пригородах Кишинёва.

Около 50 га сухой травы было охвачено пламенем на окраине Страшен, а в селе Мындрешть Теленештского района пожар уничтожил 20 га растительности. В селе Рэчула Каларашского района пожарные потушили 15 га растительности. В Леовском районе огонь объял около 12 га, а в Унгенском районе – 3 га сухой травы.

Возгорания были также зарегистрированы в пригородах Кишинёва: в Тогатино, Ставченах и Кодру. По данным ГИЧС, всего за последние сутки огонь прошёлся по 246 га по всей стране.

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