Десятки возгораний сухой растительности потушено пожарными за сутки (ФОТО, ВИДЕО)

Десятки возгораний сухой растительности потушено пожарными за сутки (ФОТО, ВИДЕО)

За прошедшие 24 часа сотрудники ГИЧС потушили 71 возгорание сухой растительности. Наиболее масштабные пожары произошли в населённых пунктах районов Унгены, Теленешты, Калараш, Кагул, Леова, а также в пригородах Кишинёва.

Около 50 га сухой травы было охвачено пламенем на окраине Страшен, а в селе Мындрешть Теленештского района пожар уничтожил 20 га растительности. В селе Рэчула Каларашского района пожарные потушили 15 га растительности. В Леовском районе огонь объял около 12 га, а в Унгенском районе – 3 га сухой травы.

Возгорания были также зарегистрированы в пригородах Кишинёва: в Тогатино, Ставченах и Кодру. По данным ГИЧС, всего за последние сутки огонь прошёлся по 246 га по всей стране.

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