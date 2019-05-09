Десятки тысяч граждан принимают участие в Марше Победы в Кишинёве (ФОТО)

Десятки тысяч граждан принимают участие в Марше Победы в Кишинёве (ФОТО)

Жители Молдовы массово откликнулись на призыв президента и руководства ПСРМ и присоединились к масштабному шествию.

Оно началось от Арки Победы в центре Кишинёва. Одновременно с Маршем Победы по традиции проходит акция «Бессмертный полк». Граждане несут портреты своих героев, отдавших свою жизнь ради мирного неба над нашей головой.

Колонну традиционно возглавил глава государства Игорь Додон. В шествии также принимают участие руководство Партии социалистов, главы дипломатических миссий России и Беларуси в Молдове.

Впереди колонны ехали ветераны на ретромобилях, а молодые люди развернули 75-метровую георгиевскую ленту в честь 75-летия освобождения Молдовы.

Участники марша скандируют: «Ура!», «Спасибо деду за победу», «Мы помним, мы гордимся!».

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