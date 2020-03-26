Десятки тысяч вкладчиков BEM получат в этом году индексированные суммы

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Вкладчики Banca de Economii, родившиеся с 1948 по 1951 год, получат в этом году индексированные суммы, относящиеся ко второму этапу индексации.

По словам министра финансов Сергея Пушкуца, речь идет о 67,3 тысячах человек. Для выплаты индексированных сумм соответствующим категориям граждан потребуется 63,7 млн леев, передает realitatea.md. Согласно решению правительства, в этом году будут выдавать и проиндексированные в ходе первого этапа суммы для бенефициаров, которые не смогли забрать свои деньги. Для этих целей предлагается выделить 300 тысяч леев.

Индексация вкладов населения в Banca de Economii началась в 2003 году. Закон предусматривает индексацию на первом этапе первой тысячи рублей совокупного остатка на всех счетах, принадлежащих вкладчику в соотношении 1 рубль – 1 лей. На втором этапе остаток, который превышает первую тысячу рублей, индексируется в соотношении 2,5 рубля – 1 лей.

С 2003 года, когда началась индексация, и до 2019 года бывшим вкладчикам BEM были выплачены проиндексированные платежи на общую сумму 792 млн леев.

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