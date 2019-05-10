Десятки тысяч граждан приняли участие в грандиозном концерте по случаю Дня Победы (ФОТО)

0

Десятки тысяч жителей и гостей столицы пришли на замечательный концерт, организованный на площади Великого национального собрания в Кишиневе под эгидой Президента Республики Молдова, приуроченный ко Дню Победы.

На сцене выступили президентский оркестр и молдавские артисты: Нелли Чобану, Оля Тира, Наталья Гордиенко, группы DoReDos и SunStroke Project, а также специальная гостья, известная российская певица Валерия, которые исполнили песни военных лет. Кульминацией праздника стал грандиозный фейерверк.