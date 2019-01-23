Десятки школьников во Флорештах не смогли попасть сегодня на занятия

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Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

Как пишет tvn.md, дети из села Вэскэуць не смогли добраться до школы, расположенной в Кухурешть, а из села Ион Водэ – до школы в Рошиетичь. Не лучшим образом обстоит ситуация в селе Майское, где дети не смогли добраться до школы в селе Пражила.

В связи со сложными погодными условиями школьный транспорт не смог доставить детей в учебные заведения. Аналогичная ситуация сложилась и в других северных районах республики, отмечает источник.