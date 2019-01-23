Десятки школьников во Флорештах не смогли попасть сегодня на занятия

Десятки школьников во Флорештах не смогли попасть сегодня на занятия

Причиной стали неблагоприятные погодные условия. 

Как пишет tvn.md, дети из села Вэскэуць не смогли добраться до школы, расположенной в Кухурешть, а из села Ион Водэ – до школы в Рошиетичь. Не лучшим образом обстоит ситуация в селе Майское, где дети не смогли добраться до школы в селе Пражила.

В связи со сложными погодными условиями школьный транспорт не смог доставить детей в учебные заведения. Аналогичная ситуация сложилась и в других северных районах республики, отмечает источник.

 

 

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