Десятки припаркованных на тротуаре машин лишились номеров (ФОТО)

Нехватка мест на парковке — не повод парковаться на тротуаре.

В этом убедились сегодня автолюбители, приехавшие к главному блоку Госуниверситета на столичной улице Матеевич и убедившиеся, что свободного специально предназначенного места не осталось. Те, кто решил оставить автомобиль на тротуаре, поплатились за это, пишет autoexpert.md.

Патрульная полиция, совершившая рейд по данному участку, лишила номеров десятки машин, припаркованных не по правилам. Также наказаны были и те, кто оставил автомобиль у обочины напротив здания университета, перекрыв тем самым одну из полос дороги.