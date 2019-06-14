Десятки примаров съехались к парламенту, чтобы поддержать новую власть

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Десятки представителей местных органов власти собрались сегодня у здания парламента для того, чтобы поддержать депутатов Партии социалистов и блока «АКУМ», которые сформировали парламентское большинство, а также правительство Майи Санду.

Один из участников акции, бывший примар села в Яловенском районе, назвал местных избранников героями за то, что они не побоялись противостоять давлению Демократической партии. Премьер-министр Майя Санду поблагодарила примаров за их позицию и ещё раз призвала граждан принять участие в воскресном марше, который пройдет в поддержку новой власти, передаёт tv8.md.

В ходе акции примары скандировали «Нет диктатуре!» и требовали, чтобы Демократическая партия мирно уступила власть.

Напомним, за минувшие дни несколько сотен населенных пунктов по всей стране признали и поддержали новую власть в Молдове.