Десятки полицейских будут “вооружены” нательными видеокамерами (ФОТО)

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Генеральный инспекторат полиции приобрёл 100 нательных видеокамер, которые будут переданы сегодня в подразделения Национального инспектората патрулирования.

Глава ГИП Вадим Кожокару отправился сегодня в подразделения Нацинспектората патрулирования, чтобы передать партию камер. На данный момент нательные видеокамеры находятся на этапе тестирования, передаёт realitatea.md.

Использование системы видеонаблюдения представляет важный элемент функционирования полиции. Она является гарантом того, что полицейская деятельность осуществляется исключительно на основе закона.

Приобретение нательных видеокамер для полицейских стало возможным благодаря поддержке Европейского союза в рамках Стратегии развития полиции на 2016-2020 годы.

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