Десятки поддельных документов были изъяты у предприимчивого жителя Гагаузии (ФОТО)

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Десятки поддельных документов, якобы выданных властями Великобритании, вычислительная техника и более 4 000 евро были изъяты пограничниками в ходе обыска у 32-летнего жителя Гагаузии.

Сотрудники уголовного розыска в сотрудничестве с районной прокуратурой Штефан-Водэ более года вели операцию по отслеживанию тайных действий, проводимых мужчиной. В начале этой недели в его доме в Кишинёве были проведены обыски, в результате которых удалось обнаружить следующее: регистрационные свидетельства (шаблон), зелёные карты для транспортных единиц, выданные органами Великобритании, две записные книжки с примечаниями о проведённой деятельности, записи бесед с потенциальными клиентами, вычислительная техника и 4 120 евро.

Все документы и другие вещи были направлены на экспертизу. Задержанный себя виновным не признаёт. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.