Десятки нарушений обнаружили сотрудники НАБПП при проверке предприятий общепита в Унгенах (ФОТО)

Специалисты уничтожили более 50 кг продуктов: сало, чипсы, пиво, сухарики, арахис и другое.

Как сообщает пресс-служба Национального агентства безопасности пищевых продуктов, территориальным подразделением был проведен ряд проверок экономических агентов в области общественного питания. Во время контроля были обнаружены следующие нарушения: отсутствие отчётов об исследованиях на патогенную микрофлору продуктов, несоблюдение правил хранения, некоторые полуфабрикаты не содержали информации о продукте, а у некоторых продуктов был истёкший срок годности.

Кроме этого, специалисты зарегистрировали нарушение температурного режима в местах хранения продуктов питания, а отчёты о хранении продуктов, гигиены и температурного режима были неверно заполнены. Также некоторые продукты хранились без соответствующих документов (санитарно-ветеринарные сертификаты, сертификаты качества, сертификаты безопасности).

В связи с выявленными нарушениями были уничтожены следующие товары: сало (2,3 кг), замороженное мясо (2,4 кг), молочные продукты (1,1 кг), пиво (8,5 л), прохладительные напитки (0,5 л), кукуруза (0,150 кг), чипсы (44 гр), арахис (15 гр), сухарики (30 гр), подсолнечное масло (2 л), замороженный картофель фри (2,5 кг) и майонез (38,8 кг).

По итогам рейда было заполнено 4 акта контроля, а также 4 протокола об административном нарушении.