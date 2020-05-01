Десятки молдавских и иностранных документов на разные имена обнаружили на КПП “Леушень” (ФОТО)

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Более 80 документов, выданных якобы властями Молдовы, Украины и Болгарии были обнаружены стражами границы на КПП “Леушень”. Удостоверения личности, паспорта и страховки на разные имена были спрятаны между задним сиденьем и запасным колесом в автомобиле Ford Galaxy.

Инцидент был зарегистрирован в четверг, 30 апреля. Таможенники проверили автомобиль, который двигался в направлении на въезд в страну. За рулём машины находился 39-летний мужчина с двойным гражданством (Молдовы и Болгарии). Стражи границы обнаружили в салоне полиэтиленовый пакет, в котором было 83 документа на разные имена, среди которых: удостоверения личности, паспорта, свидетельства о гражданском состоянии, страховки и т.д.

Документы были конфискованы. Если экспертиза покажет, что они фальшивые, водителю грозит штраф в размере 650 условных единиц, общественные работы на срок до 200 часов или до 2 лет лишения свободы.

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