Десятки людей вышли на протест к жилому комплексу «Пальмы и звёзды» на Чеканах: они ждут свои квартиры уже 8 лет (ВИДЕО)

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Десятки людей вышли на протест к жилому комплексу «Пальмы и звёзды» в столичном секторе Чеканы. 8 лет назад они вложили крупные суммы денег, чтобы въехать в свои квартиры, но до сих пор не смогли этого сделать. Люди, отчаявшись после того, как им не удалось добиться справедливости даже через суд, не знают к кому дальше обращаться за помощью.

В течение 8 лет строительство жилого комплекса не сдвинулось с мёртвой точки, поскольку компании, которые затеяли работы, обанкротились. Все эти годы, люди, которые вложили средства для того, чтобы получить в этом комплексе квартиры, прошли все судебные инстанции, но так и не добились справедливости. Так как администратор дома так и не пришёл поговорить с людьми, они выплеснули свою злость на охранника.

Роман Кирика пришёл протестовать с тремя своими сыновьями. Он утверждает, что вложил в квартиру площадью 100 кв. метров 40 000 евро, но так и не въехал в неё. Михаил тоже взял ипотеку, чтобы приобрести собственные квадратные метры, и остался у разбитого корыта.

Спустя шесть лет после начала строительства около 60 семей переехали в свои квартиры в один из корпусов. Несмотря на то, что здание не было достроено, его даже подключили к электричеству. Два года спустя руководители строительной компании были арестованы, а новый администратор велел людям покинуть дом, так как они живут на строительной площадке. В одной из квартир до сих пор стоит украшенная елка, осталась одежда в шкафу и семейные фотографии. Более того, помимо уплаченных за жилье денег, ее владелец успел вложить 20 тысяч евро в ремонт, но был вынужден все оставить и уйти.

Несколько лет назад один из бесчисленных администраторов строительной компании сказал людям, что у компании нет денег, чтобы закончить работу, и попросил людей заплатить еще 50 евро за каждый квадратный метр, который они купили. Отчаявшись, жильцы согласились и с этим условием, но так ничего и не изменилось.