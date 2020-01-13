Десятки килограммов продуктов питания были уничтожены по итогам проверок на рынках в Дрокии (ФОТО)

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Инспекторы Территориального управления агентства безопасности пищевых продуктов Дрокии провели 15 плановых и внезапных проверок на рынках и в торговых точках района. В результате было обнаружено большое количество нарушений.

Как сообщает пресс-служба Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП), по итогам рейда специалисты изъяли и уничтожили около 135 кг мясных продуктов, 15 кг молочных продуктов, 223 кг продуктов растительного происхождения и 2 кг кондитерских изделий.

Были зарегистрированы следующие нарушения:

торговля в несанкционированных местах;

переработка продуктов с истёкшим сроком годности;

несоблюдение температурного режима;

неверная маркировка продуктов.

Было составлено 4 протокола об административных нарушениях и наложены штрафы, общая сумма которых составляет 13 200 леев.