Десятки домов в столице останутся в четверг без света

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Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 31 января, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Черника 1, 2-16, Думбравий 7-27, Фынтынилор 2, 14-16, 28, Мазилилор 21, 32-34, Мелестиу 1, 2-10, пер. Мелестиу 2-10, 5, Одесская 35-67, 48-64, пер. 6 Одесский 2-6, Парис 49, Мурафа 41, Столничень 34/3,4,5,6, Текуч 1, 2-6, Теилор 9/3, Тиса 1-9, 4-10, Валя Трандафирилор 9001, 9999, Зарзаре 3B, Заим 1-7, 2-10, 32, 83 – с 14:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

Скулень 9, 9A, 9/3, А. Теодорович 190, Музическу 6-36, 7-23, И. Пеливан 1-9, 6-16, 999, Н. Костин 5, 7, Лункевич 1-17, 4-8, Рахманинов 31-55, 42-52, Белинский 85-101 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Центр:

Чирешилор 39-53, 40-66, Друмул Виилор 26, 26/2, Нукарилор 1-23, 8-30, пер. Нукарилор 1, 6 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Чеканы:

Драган 1, 1/1, 3, 3A, Маноле 2, 2/1, 2/2, 6/1, 9003, Вадул-луй-Водэ 80, 80/1 – с 09:10 до 14:00.

Сектор Рышкановка:

Крынгулуй 1, 3, 5, 7, 2, 9999, Сахарова 6, 16, Рышкану 9001, 20/3 – с 13:00 до 17:00.

Выртосу 10, Ипотешть 20-24, 21-63, Валя Албэ 1/2, 10/1, 12/1, Ф. Лупашку 3, 15-23, 16-18, Замолксис 2/1 – с 09:10 до 17:10.

Димо 2, 8, 10, 12, Сахарова 1 – с 09:00 – 13:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.