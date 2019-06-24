Десятки домов в секторе Ботаника останутся во вторник без воды

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Потребители по улицам Индепенденцей, 30-36, в том числе в номерах с дробью, и Валя Кручий, 8-10, в том числе с дробью, останутся во вторник, 25 июня, без воды.

По данным АО „Apă-Canal Chişinău”, воды не будет с 09.00 до 16.00 в связи с проведением работ по подключению нового водопровода по ул. Валя Кручий, 8/3. После завершения работ, подача услуги возобновится по запланированным параметрам, передаёт ipn.md.

Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.