Десятки домов в Хынчештском районе останутся без света в воскресенье

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Red Union Fenosa сообщает, что в воскресенье, 7 июля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы нескольких домов в Хынчештах:

г. Хынчешты: ул. 31 Августа 1989, Алба Юлия, Александру чел Бун, пер. Буковина, Кэлинеску, Кишинёвская, Когылник, Куза-Водэ, Флорилор, Г. Кошбук, Градинилор, И. Крянгэ, Кэприяна, М. Еминеску, П. Мовилэ, Н. Гоголь, пер. Н. Гоголь, С. Лазо, Т. Шевченко, пер. Трандафирилор, В. Александри, пер. В. Микле – частично с 09:00 -до 21:00;

ул. 31 Августа 1989, Алба Юлия, Александру чел Бун, пер. Буковина, Кэлинеску, Кишинёвская, Когылник, Куза-Водэ, Флорилор, Г. Кошбук, Градинилор, И. Крянгэ, Кэприяна, М. Еминеску, П. Мовилэ, Н. Гоголь, пер. Н. Гоголь, С. Лазо, Т. Шевченко, пер. Трандафирилор, В. Александри, пер. В. Микле – частично с 09:00 -до 21:00; с. Лэпушна: ул. А. Лэпушняну, Г. Котовский, Матросов, пер. Молодёжный, Плопилор, Подиш, С. Киров, Св. Треиме, Советов, пер. Советов, Шелепукина – частично с 09:00 до 21:00;

ул. А. Лэпушняну, Г. Котовский, Матросов, пер. Молодёжный, Плопилор, Подиш, С. Киров, Св. Треиме, Советов, пер. Советов, Шелепукина – частично с 09:00 до 21:00; с. София – частично с 08:30 до 21:00;

– частично с 08:30 до 21:00; с. Воинеску – частично с 08:15 до 21:00.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.