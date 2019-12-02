Десятерых иностранцев обязали покинуть территорию Молдовы, ещё трое будут депортированы

Десятерых иностранцев обязали покинуть территорию Молдовы, ещё трое будут депортированы

Десятерых иностранных граждан из Беларуси, Румынии, Кот-д’Ивуара и Украины обязали в ближайшее время покинуть территорию Республики Молдова. Ещё трое иностранцев будут депортированы.

По данным Бюро по миграции и беженцам, в период с 25 ноября по 1 декабря был проведён ряд мероприятий, направленных на проверку законности нахождения иностранных граждан на территории нашей страны. В результате операций было задокументировано 155 нарушений, передаёт realitatea.md.

Так, за нарушение режима пребывания в РМ административные наказания получили 70 иностранных граждан, а за нарушение правил трудоустройства было задокументировано ещё 67 иностранцев, среди которых граждане России, Украины, Турции и Израиля.

Было принято 5 решений об аннулировании вида на жительство на территории страны, связанных с несоблюдением целей проживания, заявленных гражданами Украины и Турции. Кроме этого, три гражданина Беларуси и Кот-д’Ивуара были помещены в центр временного размещения иностранцев для дальнейшей их депортации.

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