Десять жителей села Дрокиевского района заболели корью после празднования свадьбы

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12 случаев кори были зарегистрированы в стране на прошлой неделе. У 10 человек из села Никорень Дрокиевского района в результате лабораторных анализов был подтверждён вирус кори. Примечательно, что все заболевшие контактировали в день празднования свадьбы.

Ещё два случая кори были зарегистрированы в муниципии Кишинёв. Вирус был подтверждён у годовалого малыша и 3-летнего ребёнка. Кроме этого, врачи зафиксировали в столице ещё два случая подозрения на корь. Оба пациента были госпитализированы, передаёт realitatea.md.

Территории, в которых регистрировались случаи кори с 1 января 2019 года:

Кишинёв – 17 случаев;

Дрокия – 11 случаев;

Окница – 6 случаев;

Бричаны, Единец, Штефан-Водэ – по одному случаю.

Всего в период с 1 января по 30 мая 2019 года было зарегистрировано 25 подтверждённых случаев кори. А в течение 2018 года было подтверждено 340 случаев кори.