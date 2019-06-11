Десять жителей села Дрокиевского района заболели корью после празднования свадьбы

Десять жителей села Дрокиевского района заболели корью после празднования свадьбы

12 случаев кори были зарегистрированы в стране на прошлой неделе. У 10 человек из села Никорень Дрокиевского района в результате лабораторных анализов был подтверждён вирус кори. Примечательно, что все заболевшие контактировали в день празднования свадьбы.

Ещё два случая кори были зарегистрированы в муниципии Кишинёв. Вирус был подтверждён у годовалого малыша и 3-летнего ребёнка. Кроме этого, врачи зафиксировали в столице ещё два случая подозрения на корь. Оба пациента были госпитализированы, передаёт realitatea.md.

Территории, в которых регистрировались случаи кори с 1 января 2019 года:

  • Кишинёв – 17 случаев;
  • Дрокия – 11 случаев;
  • Окница – 6 случаев;
  • Бричаны, Единец, Штефан-Водэ – по одному случаю.

Всего в период с 1 января по 30 мая 2019 года было зарегистрировано 25 подтверждённых случаев кори. А в течение 2018 года было подтверждено 340 случаев кори.

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