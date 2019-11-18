Десять судмедэкспертов из Кишинёва задержаны офицерами НАЦ за взяточничество

Десять судмедэкспертов из Кишинёва задержаны офицерами НАЦ за взяточничество

Десять сотрудников Национального центра судебной экспертизы были задержаны сегодня офицерами Национального антикоррупционного центра и прокурорами. Подозреваемые, используя своё служебное положение, незаконно предоставляли услуги судебной экспертизы, за что получали денежные средства.

По данным пресс-службы НАЦ, подозреваемые выдавали экспертные заключения с ложными данными, связанные с расследованием причин смерти. За эти «услуги» они получали от 900 до 10 000 леев – эти деньги не учитывались в кассе учреждения. После этого подозреваемые делили между собой все заработанные преступным путём деньги. В рамках уголовного преследования было установлено, что только с июля по сентябрь текущего года судмедэксперты незаконно получили 327 000 леев.

Прокуроры и офицеры НАЦ провели сегодня ряд обысков, в результате чего были изъяты материалы, которые имеют отношение к уголовному преследованию. В связи с этим было возбуждено два уголовных дела: по факту пассивной коррупции и мошенничества. Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 000 леев с лишением права занимать определённые должности на срок до 15 лет.

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