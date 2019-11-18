Десять судмедэкспертов из Кишинёва задержаны офицерами НАЦ за взяточничество

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Десять сотрудников Национального центра судебной экспертизы были задержаны сегодня офицерами Национального антикоррупционного центра и прокурорами. Подозреваемые, используя своё служебное положение, незаконно предоставляли услуги судебной экспертизы, за что получали денежные средства.

По данным пресс-службы НАЦ, подозреваемые выдавали экспертные заключения с ложными данными, связанные с расследованием причин смерти. За эти «услуги» они получали от 900 до 10 000 леев – эти деньги не учитывались в кассе учреждения. После этого подозреваемые делили между собой все заработанные преступным путём деньги. В рамках уголовного преследования было установлено, что только с июля по сентябрь текущего года судмедэксперты незаконно получили 327 000 леев.

Прокуроры и офицеры НАЦ провели сегодня ряд обысков, в результате чего были изъяты материалы, которые имеют отношение к уголовному преследованию. В связи с этим было возбуждено два уголовных дела: по факту пассивной коррупции и мошенничества. Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 000 леев с лишением права занимать определённые должности на срок до 15 лет.