Десять несовершеннолетних покончили жизнь самоубийством с начала года (ВИДЕО)

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10 детских смертей – такова печальная статистика по суицидам за первые 5 месяцев нынешнего года. По данным полиции, это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Значительно выросло и количество попыток суицида. Так, с января по май включительно, дети совершили 65 попыток самоубийства, пишет canal3.md. Большинство из тех, кто решил уйти из жизни, подростки в возрасте от 13 до 16 лет. 80% несовершеннолетних, решившихся на крайний шаг, – девушки.

Что касается мотивов, чаще всего среди них числятся сложности в семье и безответная любовь. Среди других причин – желание отомстить и неизлечимые болезни, пишет источник.

Психологи отмечают, что несовершеннолетние тяжелее справляются с трудностями, чем взрослые. Поэтому детям нужно уделять больше внимания, больше с ними общаться, поддерживать доверительные отношения, чтобы они не замыкались в себе.