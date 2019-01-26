Десять лет разрушения Молдовы показали за 7 минут (ВИДЕО)

Десять лет разрушения Молдовы показали за 7 минут (ВИДЕО)

Почти 10 лет правления так называемого Альянса за европейскую интеграцию обернулись настоящим бедствием для страны и для всех ее граждан. Партия социалистов показала главные антидостижения власти в семиминутном ролике. 

Секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебанотметил, что на самом деле преступлений против нашей страны было намного больше, чем уместилось в этом видео.

– Пора остановить этот беспредел. Молдове нужна новая власть. Голосуем за социалистов. Это логично, – написал он.

Посмотреть ролик можно ниже:

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