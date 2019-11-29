Десять квартир в Кишинёве станут социальным жильём

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Кишиневский муниципальный совет должен получить от экономического агента десять квартир, которым будет присвоен статус социального жилья. В связи с этим КМС принял решение о создании Жилищно-консультативной комиссии и ее составе.

Заместитель начальника Главного управления жилищно-коммунального развития Геннадие Дубица отметил, что это решение КМС принято еще в 2014 году и предусматривает аренду земельного участка в обмен на десять квартир в многоэтажном жилом здании, которое было построено на этом участке земли. Квартиры, которые станут социальным жильем, находятся на улице Кариерей, передаёт ipn.md.

Созданная комиссия обеспечит прием десяти квартир. Геннадие Дубица отметил, что в соответствии с Законом о жилье им должен быть присвоен статус социального жилья. Впоследствии способ распределения этих квартир будет осуществляться другой специальной комиссией, которая будет создана.

В состав Жилищно-консультативной комиссии КМС входят заместитель примара Виктор Киронда, начальник Главного управления жилищно-коммунального развития Ион Бурдюмов, представители других подразделений, в том числе четыре муниципальных советника.