Десять детей и две няни детсада в Бачой попали в больницу с отравлением (ВИДЕО)

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Десять детей и две помощницы воспитателей детского сада в Бачой были доставлены в больницу с признаками пищевого отравления. Причина интоксикации пока не известна. Специалисты Национального агентства по безопасности пищевых продуктов отобрали пробы готовых блюд и отправили их в лабораторию. Результаты будут известны в течение нескольких дней.

Вчера, 22 августа, 8 из 26 детей не пришли в детский сад из-за симптомов отравления, а те, кто пришёл, жаловались на боли в животе и тошноту. Днём ранее все воспитанники детсада ушли домой здоровыми, передаёт protv.md.

– Вчера детям готовили рыбные котлеты, салат из помидоров и огурцов. Может это из-за винограда, сейчас почти осень, мы за городом, все кушают фрукты и овощи, – сказала директор учебного заведения.

Директор находилась в отпуске, но в связи со случившимся была экстренно вызвана. Уже месяц в детсаду нет медработника, поэтому малышей обследовали врачи местной больницы.

Специалисты Национального центра общественного здоровья и Национального агентства по безопасности пищевых продуктов отобрали анализы продуктов питания и отправили их в лабораторию. По словам представителей ведомств, десять детей и два сотрудника детсада госпитализированы, но число заболевших может расти.

Директор Муниципальной детской клинической инфекционной больницы сообщила, что состояние госпитализированных с пищевым отравлением детей оценивается как средней тяжести.