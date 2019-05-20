Десять аварий зарегистрировано в Приднестровье за минувшие выходные

Десять аварий зарегистрировано в Приднестровье за минувшие выходные

За минувшие выходные на дорогах Приднестровья зарегистрировано 10 ДТП. Половина аварий произошла в Тирасполе, 2 – в Дубоссарах, в Рыбнице, Слободзее и Слободзейском районе – по 1.

По данным МВД Приднестровья, в одном из дорожных происшествий травмы получил водитель мопеда. Остальные аварии связаны только с механическими повреждениями транспортных средств.

ДТП с пострадавшим произошло в воскресенье, 19 мая, на улице Гвардейской в городе Рыбница. Водитель мопеда марки Chinese не справился с управлением и упал с транспортного средства. Очевидцы вызвали скорую. С переломом большой берцовой кости 40-летнего водителя мопеда госпитализировали в травматологическое отделение районной больницы. Проводится разбирательство.

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