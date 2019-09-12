Дешевле не терять

0

Недавно я потерял своё удостоверение личности, а за изготовление нового документа с меня взяли больше денег. С какой это стати? Н. К., Калараш

Как выяснила «АиФ в Молдове» в Агентстве государственных услуг, восстановление потерянного удостоверения личности обойдётся дороже, чем первичное оформление этого вида документа или выдача нового взамен старому, чей срок действия истёк. Агентство госуслуг объясняет эту разницу более высокими расходами, понесёнными учреждением при изготовлении нового документа взамен утерянному.

«Технологическая карта для выдачи удостоверения личности вместо утерянного или украденного содержит больше действий, чем в случае выдачи удостоверения личности по другим причинам. Следовательно расходы на выдачу удостоверения личности в первом случае также выше. Недифференцированный тариф в размере 130 леев сохраняется только в случае выдачи документа в течение 30 дней. Для 30-дневного базового срока был установлен недооценённый тариф, который ниже фактических расходов, понесённых учреждением при предоставлении данной услуги. Для других сроков выполнения услуги, более коротких, тарифы были рассчитаны на основе технологических карт и фактических затрат», – отметили в Агентстве государственных услуг.

Таким образом, для восстановления утерянных или украденных документов были установлены следующие тарифы: за 15 дней – 300 леев (200 – при первичном изготовлении или замене документа по истечении срока действия); 5 дней – 590 леев (390 леев); 24 часа – 780 леев (520 леев). Выдача удостоверения личности в день обращения стоит 980, а не 650 леев, как в случае замены или первичного изготовления.