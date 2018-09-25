Дерзкую кражу женского кардигана попытался совершить на рынке в Бендерах мужчина

Дерзкую кражу женского кардигана попытался совершить на рынке в Бендерах мужчина

Воспользовавшись занятостью продавца, неизвестный украл из бутика женский кардиган стоимостью 600 рублей ПМР.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, похититель был замечен посетителями. Требования вернуть украденное имущество он проигнорировал и попытался сбежать. На помощь подоспели сотрудники охраны, которые удерживали злоумышленника до прибытия милиции.

По заявлению потерпевшей ведётся разбирательство. В отношении ранее судимого безработного 42-летнего бендерчанина рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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