Дерзкую кражу женского кардигана попытался совершить на рынке в Бендерах мужчина

Воспользовавшись занятостью продавца, неизвестный украл из бутика женский кардиган стоимостью 600 рублей ПМР.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, похититель был замечен посетителями. Требования вернуть украденное имущество он проигнорировал и попытался сбежать. На помощь подоспели сотрудники охраны, которые удерживали злоумышленника до прибытия милиции.

По заявлению потерпевшей ведётся разбирательство. В отношении ранее судимого безработного 42-летнего бендерчанина рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.