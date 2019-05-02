Дерзкую кражу велосипедов в Тирасполе раскрыли по горячим следам

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О пропаже двух велосипедов в милицию сообщил 35-летний тираспольчанин. Транспортные средства хранились в сушилке, расположенной на 3 этаже многоквартирного дома по улице Луначарского. В пасхальную ночь они были похищены. Материальный ущерб составил 4000 рублей ПМР.

При осмотре места происшествия было установлено, что в запертое помещение злоумышленники проникли, взломав навесной замок. Оперативные сотрудники раскрыли кражу по горячим следам. В течение суток были задержаны двое подозреваемых – 28-летний житель пгт. Новотираспольский и 23-летний тираспольчанин. Оба ранее судимы. Похищенные велосипеды «Украина» и «Speed» воры намеревались продать. Реализовать свои намерения не успели.

В настоящее время проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений. Транспортные средства возвращены законному владельцу, пишет mvdpmr.org.